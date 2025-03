Ministerio de Salud no paga a proveedores hace seis meses

“Estamos llegando al segundo mes del año 2016, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sigue incumpliendo en el pago con sus proveedores desde el pasado mes de agosto, principalmente con los que prestan servicios de seguridad y vigilancia para varias dependencias de dicha institución”, señaló Antonio Guerrero, presidente de la empresa SST.

Añadieron que “el señor ministro –Antonio Barrios– se pasa jactándose de las adquisiciones que se han hecho en su gestión y no menciona las deudas que posee con sus proveedores”, alega.

Hospitales como el Psiquiátrico, Ineram, Medicina Tropical son los que adeudan a sus proveedores hace ya seis meses

“Cómo puede el ministro justificar esta ineficiencia y qué pasaría si los proveedores aplican lo establecido en el Art. 56 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ‘Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos: a que se le reconozcan intereses financieros, en caso de que las contratantes incurran en mora en el pago. Si la mora fuera superior a sesenta días, el proveedor o contratista tendrá derecho a solicitar de la Contratante la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables’. Cómo resguardará el ministerio sus dependencias, equipamientos, medicamentos, equipos médicos costosos, y a la ciudadanía que acude a los centros asistenciales”, dijo Guerrero.

Regularización

Consultado sobre el tema, el administrador del ministerio, Sergio Forte, reconoció la importancia del servicio de seguridad para las instituciones hospitalarias y argumentó que el atraso se debe a que también hubo demoras en las licitaciones y por ende adjudicaciones con los proveedores ya el año pasado.

“El año pasado no cobraron por los trámites lentos que tuvimos para hacer la adjudicación correspondiente que salió hacia final del año, por eso no pudimos pagar. Este año ya comenzamos a hacer los trámites administrativos y vamos a regularizar totalmente este mes de febrero. La deuda es mínima y no es nada prácticamente para el presupuesto, pero vamos a regularizar”, aseguró Forte.