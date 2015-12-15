Misma historia en la UNA

Hasta setiembre pasado, Azucena Daysy Cabrera de Gómez percibía una remuneración total de G. 3.729.161 como docente y técnica especializada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En octubre, tras las históricas y multitudinarias manifestaciones realizadas por estudiantes luego de que se revelaran escandalosos casos de corrupción que tenían como cabeza al mismísimo rector de la UNA, Froilán Peralta, y a los decanos de varias de sus facultades, entre ellas la de Veterinaria -feudo de Peralta-, Cabrera terminó siendo nombrada como encargada de despacho de la FCV, a la espera de la elección de los componentes de un nuevo consejo directivo; un decano y un vicedecano.

Y el cambio le trajo importantes beneficios. Ya en octubre, de los G. 3 millones que percibía pasó a cobrar un total de G. 9.051.474.

En noviembre, Cabrera cobró un total de G. 15.872.960, de acuerdo a datos que constan en el Ministerio de Hacienda y a los que tuvo acceso ABC Color. Es decir, en dos meses pasó a percibir casi cinco veces más de lo que cobraba hasta antes de que se iniciaran las manifestaciones en la casa de estudios.

El para nada despreciable aumento de las remuneraciones de Cabrera se debe a que comenzó a percibir sueldos y dietas de decana. Eso a pesar de que en realidad ocupa el cargo de encargada de despacho, una figura creada en medio de la crisis institucional desatada por las renuncias masivas, y no el de decana interina.

De acuerdo a algunas denuncias que llegaron hasta la redacción de nuestro diario, el monto percibido por Cabrera sería incluso mayor.

Según señalaron los denunciantes, no solo Cabrera habría sido beneficiada con los aumentos sino que también otras personas cercanas a su entorno. Funcionarios que figuraban como administrativos hasta hace algunos meses pasaron a aparecer como docentes.

Llamativamente, la nómina completa de funcionarios y sus remuneraciones no se encuentra disponible en la página web de la Facultad de Veterinaria que todo el fin de semana estuvo fuera de línea.

Leales a Froilán pescan por cargos

Por otra parte, leales al exrector de la UNA Froilán Peralta, actualmente procesado, serían algunos de los que presentaron listas de cara a las elecciones de mañana, tratando de mantenerse bien ubicados.

Todo está justificado

Consultada al respecto, la encargada de despacho de la FCV, Azucena Cabrera, aseguró que todas las recategorizaciones están justificadas y que tienen visto bueno del Rectorado.

Cabrera señaló que si percibe remuneración de decana cuando ocupa cargo de encargada de despacho es porque la máxima autoridad de la UNA le otorgó esas atribuciones.

Cuando le preguntamos si los aumentos y recategorizaciones habían sido otorgados a personas cercanas a ella, Cabrera dijo estar en una reunión y que no podía hablar. Ante la insistencia en la pregunta, terminó cortando la llamada.

