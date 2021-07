Prohibido enfermarse en Capiatá

Don José Luis Franco, de 64 años, así como muchos otros asegurados, llegó ayer a la clínica del IPS Campo Vía, de Capiatá cerca de las 4 de la madrugada para intentar tomar un turno recuperado de las 11, es decir, de pacientes que no pudieron acudir a su cita.

Dijo que nunca consigue por medio del agendamiento telefónico, y que encima es tratado como mendigo hasta por las limpiadoras, sin tener en cuenta que aportó desde los 18 años y que no pide nada gratis.

Por su parte, Isabel Ferreira, de 37 años, indicó que es indignante el trato que reciben, que nunca puede conseguir turno. “Dicen los médicos que aprovechemos las vacaciones para hacer consultar a nuestros hijos, venimos y no hay médico porque se fueron de vacaciones y no hay reemplazo, además son pocos, por eso no entiendo: en vez de prestar nuestro dinero a Tigo, por qué IPS no usa esa plata para contratar más doctores”, se quejó.

Pese a la epidemia de enfermedades respiratorias, de los 9 clínicos, tres están de vacaciones; de 4 ginecólogos, 2; de 8 pediatras, 3; y también se tomó un receso el único traumatólogo de Campo Vía así como los tres oftalmólogos. No se cuenta con cardiólogo, alergista ni neumólogo, de acuerdo a las quejas. Varios de los afectados señalaron que la previsional obliga a los asegurados ir hasta el Hospital Central para lograr turnos en las especialidades médicas.

Alejandrina Fernández (64) comentó que debe ir a dormir en IPS de Trinidad para conseguir un turno con el traumatólogo. “A veces voy a amanecer en la Clínica 12 de Junio, donde mi hermana me averigua previamente si hay disponible un doctor. Nos ingeniamos para consultar y también recibir los medicamentos”, comentó la asegurada.

Otra queja generalizada es la falta de medicamentos como hipertensivos y se da turno en laboratorio de análisis clínicos solo para 30 pacientes.

El IPS de Capiatá cuenta con 10 profesionales de odontología, que están ociosos, porque el compresor del equipo del sillón odontológico se encuentra averiado. El problema se arrastra desde noviembre del año pasado.

Retornan en 8 días

El director de la clínica, Dr. Leonardo López, explicó que los médicos tuvieron que salir de vacaciones porque tenían días acumulados desde el 2015 y que la próxima semana retorna la mayoría.

Destacó además que está en vías de compra el repuesto para odontología, y en cuanto a la queja en laboratorio dijo que deben procesar muestras provenientes de Itá e Itauguá, periféricas que no cuentan con laboratorio, por ello solo 30 asegurados pueden acceder a los turnos en Capiatá.

adelval@abc.com.py

sescobar@abc.com.py