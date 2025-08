Scavone niega haber recibido pedido de drogas

El empresario acusó al expresidente del ente, Hugo Royg, de implementar una política de austeridad a costa de la salud de los asegurados.

Scavone señaló que ahora hay muchas órdenes porque la administración las retuvo. “Si entrega, nosotros vamos a proveer de inmediato. No es que antes no queríamos proveer, es que no teníamos las órdenes para hacerlo”, expresó.

Señaló que “queremos privilegiar la entrega de medicamentos para los asegurados, en lugar de seguir discutiendo cuándo se va a pagar, ya tendremos tiempo para eso”, afirmó.

Esta postura se contrapone con la mantenida meses atrás, cuando el gremio exigía la cancelación de la deuda que el IPS mantenía con las farmacéuticas.

Como solución a corto plazo del 80% de la deuda, IPS obtuvo un préstamo de G. 200.000 millones del Banco Continental, a una tasa del 7,98%. La maniobra se realizó por primera vez en 71 años.

Reconoce necesidad

El representante de las farmacéuticas reveló con estadísticas la necesidad de medicamentos del IPS y anticipó que la crisis empeoraría. “Hoy hace falta el 37,84%, que son 210 ítems de los fármacos; (si la tendencia sigue) en dos semanas será el 57,12%, 310 ítems. En un mes un mes va a ser el 70%. La lista básica de medicamentos es de 555 ítems”, indicó.

Pese a que maneja el consumo de los productos de los beneficiarios del IPS, además afirmó que “nadie tiene un inventario, hay que fabricar” cuando el IPS realiza sus pedidos.

Al ser consultado sobre los detalles de su propuesta para agilizar los procesos de compras y entrega de medicamentos del IPS, afirmó que prefiere omitir debido a que está en negociación.