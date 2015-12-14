Temen incidentes durante elecciones en Medicina UNA

Hoy de 7:00 a 17:00 se desarrollarán las elecciones para definir el consejo directivo, órgano que deberá escoger luego a los nuevos decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), de la cual depende el Hospital de Clínicas, dependencia sanitaria que más presupuesto requiere de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Autoridades de la facultad no descartan incidentes, pues en los días previos se registraron hechos lamentables, presumiblemente con el fin de suspender la convocatoria. El último caso ocurrió el viernes en horas de la noche cuando algunas personas desconectaron los acondicionadores de aire de la sala de terapia intensiva de adultos de Clínicas, poniendo en riesgo la vida de varios pacientes.

Días atrás se registró además el taponamiento de una de las bombas de agua del Pabellón Quirúrgico Central y que, al ser examinado, se encontró que un montón de jeringas desechables (que no se explica cómo pudieron llegar hasta ese sitio) obstruían el paso del agua. Poco después se produjo una avería en el generador de la Unidad Pediátrica ambulatoria, que finalmente resultó que se quedó sin batería de forma bastante inexplicable.

Un total de 3.960 electores están habilitados a sufragar, de los cuales 184 conforman el padrón docente, 2.827 corresponden a profesionales no docentes y 949 a la nómina de estudiantes. Se elegirán seis representantes docentes, tres no docentes y tres estudiantes (dos titulares y uno suplente). La designación de estos miembros conformaría el Consejo Directivo de la FCM.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lugar de votación será la sede de Clínicas, en San Lorenzo, en puntos escalafonados establecidos: aula de Ginecología, mesa 1, el lugar donde deberán acudir los votantes docentes; en el 5º piso Bloque Internados, el Salón Auditorio “A”, compuesto por 16 mesas, estará habilitado para los sufragantes no docentes, y el salón auditorio “B”, con 6 mesas, para el electorado estudiantil.

El proceso electoral contará con el apoyo de la Justicia Electoral, a través de un juez, además de la fiscalización por parte de la comisión electoral, encabezada por el Ing. César Duarte, actual interventor de la facultad. El resguardo policial estará a cargo de la comisaría 1ª de San Lorenzo.