Amplían denuncia en San Juan Bautista

Uno de los estudiantes del 5º curso de Veterinaria, José Zorrilla, señaló que pidieron al equipo fiscal que abra la causa y que allane otras dependencias a fin de profundizar las investigaciones. Añadió que los alumnos también van a pedir al fiscal Raúl Agüero que se aparte del caso, teniendo en cuenta que habría nexo de amistad con algunos docentes de Veterinaria. El equipo investigador de la causa abierta está conformada por los fiscales de San Juan, Raúl Agüero; de San Ignacio, César González, y de Santa Rosa, Francisco Martínez.

Los representantes del Ministerio Público allanaron el lunes último la casa de estudios situada sobre la Ruta I, Mariscal López, kilómetro 198, y requisaron planillas y documentos que serán analizados durante la investigación. Sin embargo, José Zorrilla dijo que surgieron desconfianzas por el fiscal Agüero y pedirán por nota que se aparte del caso.

El estudiante señaló también que ellos permanecerán en vigilia hasta tanto se aclaren las denuncias. Añadió que los alumnos están en forma voluntaria en el local de la Facultad. “Nos mueve el propósito de la transparencia. No hemos recibido presión alguna de ningún sector”, aclaró Zorrilla, al tiempo de señalar que existen versiones que quieren distorsionar el objetivo de la movilización.