Estudiantes aguardan presencia de fiscales

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). Estudiantes de Veterinaria, filial de la UNA que funciona en esta ciudad, aguardan la presencia de la fiscalía de Delitos Económicos para la revisión de los documentos y las planillas. Para ello, un grupo de estudiantes permanecen en vigilia en la facultad, situada sobre la Ruta I Mariscal López, en el kilómetro 198. Otro grupo de alumnos, por su parte, quiso reanudar las clases por temor a perder el año. Esta postura encontrada fue superada con base en el diálogo entre las partes. Los estudiantes conversaron y redactaron un acta de la reunión entre los dirigentes y sentaron posturas en relación con los problemas que surgieron tras la denuncia de hechos de corrupción en el Rectorado.