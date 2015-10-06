La fiscalía requisó planillas

Intervinieron los fiscales Raúl Agüero de San Juan Bautista; César González de San Ignacio y Francisco Martínez, de Santa Rosa Misiones.

El equipo fue integrado por la fiscala general adjunta Alba Rocío Cantero. Los representantes del Ministerio Público tendrán a su cargo investigar las presuntas irregularidades de supuesto hecho punible de lesión de confianza denunciadas en la Facultad de Veterinaria, filial de la UNA.

El fiscal Raúl Agüero señaló que los fiscales van a investigar a los supuestos planilleros que fueron denunciados por los estudiantes. Entre los presuntos planilleros figuran docentes y algunos estudiantes, indicó el fiscal.

Los fiscales entraron en la facultad con orden de allanamiento dictado por el juez de la circunscripción de Misiones, Julián Camacho.

Añadió que con base en la autorización del juez los fiscales van a llevar los documentos y planillas para investigar dentro de la causa abierta en proceso.