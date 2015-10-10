Más de 170 supuestos planilleros en Clínicas

La Facultad de Medicina absorbe prácticamente la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), debido a que allí van a parar las donaciones extranjeras que recibe el Estado paraguayo, entre ellas la de Taiwán.

Esto no se traduce en un mejor servicio o más recursos disponibles, sino todo lo contrario, en precariedades diarias.

La respuesta a ello es el “festín” de los recursos con rubros de funcionarios y docentes “planilleros”.

El fiscal Dos Santos recibió primero una lista de más de 80 “funcionarios” que en realidad no cumplen ninguna labor y perciben sin empacho todos los meses sus salarios.

Luego, el agente recibió cerca de 90 nombres de personas que estarían en la misma situación irregular.

El investigador se constituye prácticamente a diario al Hospital de Clínicas para incautar documentación que hace relación a la contratación de personal tanto allí, como de docentes en la Facultad de Medicina de la UNA.

Además, realiza copia espejo de los relojes biométricos de marcación de entrada y salida.

El fiscal tuvo que lacrar primero varias dependencias, como el Departamento de Talentos Humanos, de Traumatología, Enfermería, Nutrición, entre otros, ante la sospecha de que se intentaría destruir evidencias relativas a su causa. Luego, procedió a retirar los documentos que consideró importantes para encarar su pesquisa penal.

Sin embargo, en sus últimas intervenciones contó con la colaboración del doctor Roberto Corbeta, encargado de despacho de la unidad académica.

Según fuentes, es descomunal el dinero que se derrocha debido a la politización de Clínicas, que oficia más como una seccional colorada. Por ese motivo, en breve podría haber más de cien imputados.

Dos Santos investiga cobro indebido de honorarios, tráfico de influencias y lesión de confianza, teniendo en cuenta que hubo derroche y tanto el exdecano de Medicina Aníbal Peris, como el exdirector de Clínicas Hugo Arellano deben rendir cuentas como ordenadores de gastos.

Médicos de la rosca

Ariel Fretes Ruiz, Gustavo Rodríguez Andersen, Julio Torales Benítez y José Mario Cappello son otros criticados médicos del Hospital de Clínicas que se embolsillan millones con varios rubros.

Rodríguez Andersen, del Dpto. de Investigaciones de Medicina, cuenta con 8 rubros y gana G. 34.392.993 por mes; Torales Benítez, jefe de Psiquiatría, percibe G. 32.352.993, y Cappello, miembro del Consejo Superior, gana la suma de G. 30.215.493 de forma mensual.