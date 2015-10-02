Pacientes, afectados por crisis en Medicina UNA

SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Tras la renuncia del decano Aníbal Peris Manchini al decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, ocurrida el martes último, pararon los procesos administrativos. Entre ellos las licitaciones de insumos y medicamentos que estaban en puertas de adjudicación en el Hospital de Clínicas, que depende de la Facultad de Medicina, detalló el director del nosocomio, Dr. Hugo César Arellano.

Ayer también renunció el consejo directivo, que nombró al doctor Roberto Corbeta como encargado de despacho. Este no pudo asumir sus funciones sino hasta anoche debido a que un grupo de docentes se oponía.

Arellano aseguró que esta situación afectó enormemente la provisión de medicamentos y descartables, una licitación para reactivos de laboratorio, para alimentos de unos 600 internados (entre ellos pacientes críticos de terapias intensivas neonatal, de niños, adultos, así como de la unidad coronaria, entre otros). Afirmó que de por sí los procesos son largos y que la correspondiente a alimentos ya tuvo una protesta, por lo que se tuvo que volver a hacer un llamado.

“Necesitamos un ordenador de gastos para ayer”, indicó para graficar la gravedad del caso, que puede afectar enormemente el funcionamiento del centro asistencial. Solo a los consultorios de ese hospital asisten diariamente 1.600 a 2.000 personas. También refirió que los alumnos de Medicina, sobre todo quienes están en el último año, están afectados porque en el hospital escuela deben enseñar los procedimientos, y estos no se pueden realizar debido a la falta de insumos.

Clínicas deberá replantearse si trabajará con un sistema de guardia solamente, sin recibir masivamente pacientes.

Arellano dijo que hay “stock crítico” en farmacia donde ya no hay jeringas, dexametrazona, gel para ecografía, profopol, aguja raquida adulto, catéres vía central, aguja para médula ósea. Anoche solo había en stock 13 hojas de bisturí.

También hay escasez de suero ringer, suero fisiológico, cal sodada, noradrenalina, Lidocaina sin epinefrina, heparina sódica, hidrocortisona, Ketorolac, cloruro de potasio, analer, iop jabón y otros materiales.

De acuerdo con una versión, la Facultad de Ciencias Médicas sería intervenida y el Dr. Aníbal Filártiga (exdecano) estaría al frente. El mismo no respondió nuestra consulta al respecto.