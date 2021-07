Taperas y obras inconclusas a días del inicio de clases

Entre la Gobernación de Concepción y las 11 municipalidades del primer departamento recibieron unos 40.000 millones del Fonacide entre 2012 y 2015. A pesar de la millonaria suma, y a menos de un mes del inicio de las clases, las escuelas y colegios tienen múltiples necesidades; algunos locales son comparables a taperas. En San Pedro, la cifra suma unos G. 62.000 millones y la realidad no es muy diferente. En numerosos distritos hay obras inconclusas y fantasmas. Ambos departamentos están en la zona de influencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que aprovecha la situación de miseria de las comunidades para conseguir adeptos a su “causa”. Seis de los once intendentes de Concepción no rindieron cuentas del uso de los recursos para educación, mientras de San Pedro están en falta 14 de los 20 intendentes.