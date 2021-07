Pérdida de autoridad

El problema en esta agónica y prolongada transición hacia la democracia pasa por el que ejerce poder no tiene autoridad, salvo muy pocas excepciones, porque lisa y llanamente perdió credibilidad por desidia, lesión de confianza, falta de integridad y coherencia. Es decir, no concuerda lo que dice con sus acciones o simplemente no cumple la función encomendada por el pueblo y busca beneficios personales y de grupos.

A raíz de la falta de respuestas en materia de salud, educación, seguridad, obras viales y fuentes de trabajo, el pueblo le retira el poder a su autoridad. Así funciona la democracia y quienes fungen de autoridades sean municipales, departamentales y nacionales tienen que tomar conciencia de eso.

Las autoridades electas por el pueblo, cada quien tiene responsabilidades en el sentido de representar y administrar los bienes del Estado de hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes promoviendo el crecimiento y desarrollo de una comunidad.

El otro tema que queremos abordar es la honorabilidad. El Senado resolvió en la sesión del jueves último que los senadores sigan con el título de honorables. En primer lugar una persona es honorable por su trayectoria, honestidad, sabiduría y conducta ajustada a la moral (mores) y la ética (ethos).

Cuando hablamos de moral nos referimos a la conciencia recta ajustada a los principios y buenas costumbres sociales. No es precisamente al nudismo ni pansenxualismo del que tanto se habla y escandaliza a la gente. La ética es la conducta rectilínea y forma de vida ajustada a la razón y los valores morales. De modo que una persona de bien, honesta y trabajadora es honorable.

Lastimosamente, hemos perdido los conceptos y se han trastrocado los valores. Las autoridades deberían de tomar conciencia de sus actos, cumplir sus obligaciones antes que perder autoridad.

rmontiel@abc.com.py