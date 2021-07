SOS en el cáncer

En meses anteriores y en particular en este mes de campañas de sensibilización contra el cáncer de seno también estuvieron en falta medicamentos como Anastrozol y otros. Buscar crear conciencia para prevenir el cáncer es importante, pero los pacientes que libran duras batallas urgen que las autoridades de turno apuntalen de una vez por todas políticas públicas que se sostengan en el tiempo.

Sucede que el problema está instalado y urge respuesta, no meros parches. Son muy pocos los paraguayos que no tienen o tuvieron un familiar, amigo, vecino u otro allegado con cáncer. De hecho, la enfermedad ya está catalogada mundialmente como la más catastrófica del siglo. Esperemos que los pedidos de introducción de nuevos fármacos solicitados por las pacientes no sean una puerta de entrada a medicamentos dudosos.

El año pasado se generó toda una polémica porque se incluyó el Bevacizumab biosimilar (copia del original), que había sido rechazado por la Sociedad Paraguaya de Oncología, porque el Ministerio de Salud Pública no dio a conocer los ensayos clínicos que la avalan. A nivel mundial la tendencia es la utilización de biosimilares (producto biológico que es muy similar y no tienen diferencias clínicamente significativas de un original), porque son menos costosos, pero esto no debe implicar de ninguna manera duda sobre la calidad, eficacia y seguridad respecto a un medicamento biológico original.

Es de vital importancia que el Ministerio de Salud cuente con un marco regulatorio fuerte, en beneficio de los pacientes, porque con la vida no se juega.

