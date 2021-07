Algo positivo

La aprobación del proyecto de ley que declara "área protegida" a las tierras de Ulisses Rodrigues Teixeira, por la Cámara de Diputados, es una buena señal para seguir confiando en las autoridades nacionales, y en especial de los parlamentarios que en los últimos tiempos han perdido el respeto de la mayoría de la sociedad paraguaya debido a la falta del buen desempeño como principales protagonistas del poder legislativo.



El hecho podríamos calificar como un gran triunfo para aquellos que siempre trabajaron a favor del medio ambiente para defender la poca cantidad de bosques que todavía nos quedan por algún motivo o suerte de la naturaleza. Pero lastimosamente tengo que decir que se pudieron haber preservado miles de hectáreas de montes naturales que hasta hace poco existían en el departamento. Si estas "honorables autoridades" se hubiesen anticipado a tan grave depredación. Sería muy coherente de parte de nuestros representantes continuar con este tipo acciones con el fin prevenir que los depredadores sigan cometiendo semejantes delitos contra la naturaleza, pero para que eso sea efectivo todas las instituciones deben cumplir con sus obligaciones castigando a todos aquellos que cometen infracciones sin respetar las leyes vigentes.



Hago estas acotaciones para que esa gente que no maneja a fondo el tema de la deforestación en San Pedro y en sus alrededores pueda tener la idea de esta difícil realidad que de a poco va dejando sin bosques a esta región del país. Aquí no solo se debe declarar zona protegida la tierra de Teixeira, existen varias extensas propiedades la mayoría de "extranjeros" quienes hacen lo que quieren sin que nadie se pronuncie ni siquiera en forma verbal contra esta situación.



Esperamos que el proyecto de la Cámara de Diputados se convierta en ley y sea el inicio de una verdadera lucha en favor de los recursos naturales para proteger el medio ambiente en toda su plenitud y que el mismo no sea utilizado solamente para aprovecharse de la situación política que vive nuestra nación.



Estoy más que seguro de que todos los habitantes de esta zona van a respetar esta determinación de los parlamentarios toda vez que la ley no se cumpla solamente con los más débiles como normalmente sucede en nuestra sociedad.