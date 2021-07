Criminales protegidos

Los autodenominados "Ejército del Pueblo Paraguayo" (EPP), que en los últimos tiempos vienen provocando una enorme intranquilidad dentro de la población, a raíz de los hechos delictivos que cometen, no son nada más que un grupo de delincuentes amaestrados protegidos por padrinos. Se manejan en la clandestinidad con el propósito de quitar provecho económico de las personas de mayor caudal monetario.



A diario escuchamos todo tipo de comentarios que hacen relación a la existencia de la temible organización, pero hasta la fecha nadie ha podido dar con exactitud un informe pormenorizado de los miembros, quienes presuntamente integrarían el equipo delictivo. Aunque se dan algunos nombres de los supuestos integrantes, nadie asegura su identidad y quiénes les apoyan para su sobrevivencia.



Pero aquí no importa tanto la identidad de estos delincuentes, lo que interesa es la aprehensión y su posterior juzgamiento para pagar por los crímenes cometidos. Al mismo tiempo, se debe identificar a sus protectores que hacen posible la existencia de estos criminales.



Estoy casi seguro de que si las autoridades de seguridad de nuestro país tienen la intención de cortar de raíz esta organización, tienen la suficiente capacidad e inteligencia sobrada para terminar de una vez por toda esta molestosa pesadilla que nos tienen en zozobra desde hace varios años.



A mí me parece que el sobre nombre del EPP, es algo ficticio. Pero como no existe un seguimiento serio de los órganos de seguridad sobre el origen real del grupo utilizan como un signo de amedrentamiento para causar temor a la sociedad. Por esa razón una vez más me ratifico en mi afirmación, son delincuentes adiestrados y si no se toma la medida adecuada seguirán cometiendo otros actos en perjuicio de personas indefensas.



Como ciudadano paraguayo pido a esas personas que buscan la buena vida a costa del sacrifico de sus semejantes que investiguen otra manera de ganarse el pan de cada día y deje en paz a la gente que sigue soñando en un país mejor. Tengo la sensación de que el ciudadano "Fidel Zavala" será liberado sano y salvo y ojalá nunca más vuelva a ocurrir un hecho de esta magnitud dentro de nuestro territorio.