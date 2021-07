Despertar

La Junta Municipal de San Lorenzo resolvió no recibir más a los ciudadanos en las sesiones ordinarias que realizan cada miércoles. Los ediles se cansaron de escuchar los reclamos respecto al estacionamiento controlado y tarifado, que no beneficia a la ciudad porque la empresa privada se queda con el 75% de lo recaudado y no existe plan de mejora vial como indica el contrato para el servicio y el discurso que repiten el intendente Albino Ferrer (colorado cartista) y un sector de concejales serviles.