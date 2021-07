Hierba maldita

La inexplicable e irresponsable actitud que utilizan como fundamento los cultivadores de marihuana en esta parte del territorio y alrededores para justificar sus hechos ilícitos, una vez más, nos demuestra que en nuestro país cualquiera puede cometer actos de esta naturaleza utilizando como argumento la pobreza extrema de la gente.



Aunque no se puede negar que en el departamento existen numerosas familias necesitadas, que requieren una mayor asistencia de las instituciones del Estado para salir del enredo en que se encuentran y mejorar su calidad de vida, no es suficiente motivo para involucrase en este peligroso "rubro" delictivo.



Hace algunos días, hemos escuchado que algunos pobladores del distrito de Gral. Resquín trataban de argumentar el cultivo generalizado de la hierba en la localidad sin tener en cuenta el perjuicio enorme que está generando contra la salud de las personas la masiva producción de la droga. Estos mismos padres de familia, quienes intentaban fundamentar la plantación del estupefaciente, en el día de mañana podrían ser algunas de las víctimas, si es que no toman en serio la grave situación en que encuentran metidos, seguramente por desconocimiento o por ingerencia de terceros, que normalmente se mantienen en secreto.



Pera deben entender que existen otros tipos de cultivos que nos pueden dar importantes ingresos económicos si realmente queremos trabajar legalmente y sin meternos en cosas turbias, para mantener la estabilidad de nuestra familia, así como lo hicieron pobladores de otros puntos del departamento.



A esta altura del acontecimiento, sería oportuno entender que si no paramos con el cultivo de la marihuana, de aquí a unos años no habrá controles que puedan luchar contra el consumo de la droga y hasta corremos el riesgo de convertirnos en uno de los lugares más peligrosos de la región. La mayoría de los ciudadanos sabemos la forma como se maneja el cultivo y la comercialización del producto. El eslabón más débil siempre se lleva la peor parte.



