Las botas contraatacan

El viernes último el Gobierno acuarteló a la Policía e hizo sentir a las fuerzas militares con un “estamos preparados para lo que ordenen”. El Presidente de la República, en la inauguración de la Expo, comenzó su discurso denostando a aquellos que lo único que quieren es “desestabilizar” su gobierno. Subversión del orden constitucional y otras yerbas figuran en el discurso del renovado libreto oficial.