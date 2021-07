Los mismos vicios

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Acción Social (SAS) y el programa "Teko Porã" viene implementando un sistema de cooperación a familias de escasos recursos en algunos distritos de este departamento. La ayuda consiste en la entrega de una pequeña suma de dinero que oscila unos doscientos ochenta mil guaraníes mensuales. El apoyo en sí es muy importante para esa gente que no tiene ingreso mensual. Desgraciadamente, esta situación está siendo utilizada como en los viejos tiempos por politiqueros inescrupulosos que solo tienen la intención de sacar beneficios para su sector aprovechándose de la pobreza de la gente.



Para esta semana se anuncian varias movilizaciones en diferentes puntos del país con el pretexto de repudiar la actuación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de otras instituciones como la Fiscalía General del Estado y del propio Parlamento. Durante toda la semana que pasó hemos recibido varias denuncias de parte de los beneficiarios, quienes manifestaron que están siendo víctimas de una fuerte presión de parte de los coordinadores del mencionado programa para asistir de cualquier forma a las manifestaciones, o de lo contrario serían borrados de las listas de beneficiados.



Hasta cuándo seguiremos con este tipo de abusos con los bienes públicos y a costa de las necesidades del pueblo humilde. Es hora de tomar medidas contra los aprovechadores sinvergüenzas y decirles basta de humillaciones a los más desprotegidos.



Estoy casi seguro de que la medida de protesta anunciada desde mañana nuevamente tendrá como condimento especial el cierre de rutas en los diversos puntos donde se concentrarán los manifestantes. Esta riesgosa y perjudicial actividad está siendo propiciada por los mismos organizadores, quienes se aprovechan de los ignorantes y pobres compatriotas para congraciarse con un grupito de privilegiados para adueñarse del poder.



No es la manera de lograr un cambio verdadero en nuestro país, dejémosle a la gente actuar libremente y no pedirle que se meta en el fuego por migajas. Ya no debemos aceptar que políticos y sectores retardatarios de turno nos lleven como "vacas sedientas" a cometer actos fuera de nuestra voluntad.



