En el día de hoy los pobladores del departamento de San Pedro tienen la magnífica oportunidad de elegir a los mejores representantes de sus ciudades que tendrán a su cargo administrar el futuro de los diecinueve distritos existentes en esta parte del país.



Más que nunca, los ciudadanos sampedranos cuentan con diversos candidatos provenientes de distintos partidos políticos, alianzas y de sectores independientes que tendrán la enorme responsabilidad de dirigir el destino de este sacrificado departamento que en realidad necesita de autoridades que puedan trabajar por el desarrollo de la población en general.



Esperamos que los ciudadanos electores hagan valer sus votos en el momento de ingresar al cuarto oscuro para decidir a quién confiar esa valiosa arma con que cuentan cada una de esas personas. De una u otra manera de la buena elección va depender el triunfo de los pueblos y no lamentar en el futuro un fracaso de esas autoridades a causa de algún tipo de ineptitudes.



Sería muy importante no desaprovechar este magnífico momento y dar la oportunidad a esa gente que nunca se había confabulado en algún caso ilícito, pero para eso debemos dejar esas viejas costumbres de "vendernos" al mejor postor solamente pensando en el bienestar particular y no de los habitantes.



Al decir estos, creo que no hay necesidad de hacer demasiada vuelta ni explicaciones a nuestros conciudadanos, de cualquier manera, todos conocemos la calidad y capacidad de las futuras autoridades que nos representarán en los respectivos municipios que conforman nuestro departamento.



Espero y confío en la responsabilidad de toda la gente de San Pedro, especialmente de aquellas que siempre fueron marginadas en sus comunidades por la inoperancia de sus representantes municipales que jamás procuraron mejorar la situación de sus compueblanos por la falta de capacidad administrativa o porque simplemente prefirieron llenarse sus bolsillos.



