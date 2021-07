Pérdida de liderazgo

Las organizaciones campesinas que operan desde hace varias décadas en los distintos puntos del país han perdido considerablemente su capacidad de convocatoria, que en épocas anteriores era una de las armas fundamentales utilizadas por los líderes de cada grupo en el momento de realizar alguna medidas de fuerza para reclamar sus reivindicaciones.



Un claro ejemplo se pudo constatar la semana pasada en San Pedro, cuando algunos dirigentes de los llamados campesinos "sin tierra" anunciaron con mucha expectativa una serie de ocupaciones a propiedades privadas ante la supuesta falta de respuestas de parte del Indert para la compra de las tierras. Sin embargo, en casi todos los lugares donde tenían previsto llevar adelante las acciones, no contaban con suficiente cantidad de personas para incursionar en el terreno.



Esta situación debería llamar la atención de los líderes del sector, para buscar otra alternativa en el manejo de la lucha campesina. Nadie puede discutir ni desacreditar los reclamos que hacen las personas que no cuentan con un pedazo de tierra para cultivar y mantener a su familia, pero así como están las cosas, han cambiado la mentalidad y la conducta de muchos labriegos, por lo que ya no están dispuestos a seguir ocupando los inmuebles ajenos para obtener sus objetivos.



En muchas de las conversaciones mantenidas con gentes involucradas en el tema de las invasiones pudimos comprobar que no todos aquellos que se encuentran en algún grupo de "sin tierra" quieren recurrir a este tipo de hechos, pero el mal asesoramiento de algunos dirigentes siempre los obliga a cometer actos ilegales fuera de su voluntad.



Es hora de que comiencen a darse cuenta de que muchos de sus adherentes se están alejando de las organizaciones campesinas debido a que ya no se sienten cómodos con la actitud de sus dirigentes. Pese a la ineficiencia de las autoridades, nadie tiene el derecho de tomar medidas con manos propias a costa de otras gentes.



