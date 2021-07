La decisión de Carlos Ramón Espínola, prófugo por el plagio de María Bordón de Debernardi y el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, debe representar un logro más que importante para los órganos de seguridad del país. El presunto secuestrador, quien también sería integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), resolvió entregarse a la justicia luego de gozar de plena libertad como cualquier otro ciudadano.



Espínola puede ser pieza clave para aclarar varios casos de secuestros acaecidos en nuestro país. El video en el que aparece el sospechoso participando de un simulacro de secuestro revela el grado de entrenamiento que tienen estos malvivientes. El argumento esgrimido por el ahora detenido es extremadamente infantil con respecto a que supuestamente participó de la filmación "siendo muy joven y sin tener en cuenta las consecuencias que podría ocasionarle el haber participado en forma irresponsable en la filmación". No existen dudas de que este señor sabe mucho más de lo aparenta. Queda en manos de los investigadores, llámese Antisecuestros o Ministerio Público, la capacidad de obtener toda la información posible para desarticular esta banda de delincuentes organizados que hasta ahora ha causado mucho dolor a varias familias y desangra la imagen de nuestro país.



Lo que no deja de llamar la atención es cómo la mayoría de las autoridades policiales, fiscales y departamentales de San Pedro sabían que este peligroso sospechoso estaba libre por la zona y nunca se hizo ningún procedimiento para aprehenderlo. Cada vez más se pone en tela de juicio la actitud asumida por nuestros representantes y nos preguntamos en manos de quiénes está nuestra seguridad.



Con este antecedente no nos extrañaría que mañana nos enteremos de que Magna Meza y Manuel Cristaldo Mieres estuvieron cenando en la noche anterior en el bar de la esquina. Ojalá que la detención de Espínola sirva también para obtener datos que puedan conducir a la pronta liberación del ganadero Fidel Zavala.