Pura promesa

La tan publicitada reforma agraria que era utilizada como uno de los principales caballitos de batalla por el actual presidente de la república, Fernando Lugo, durante su campaña política, hasta el momento se ha convertido en un simple discurso volátil que ni los más férreos seguidores y defensores del jefe de Estado no han podido comprender la poca seriedad que le da al sector agrario.



Aunque debemos entender que para la concreción de este anhelado proyecto de los miles de campesinos que aguardan ansioso la implementación del programa no solo depende de la actitud del primer mandatario, pero no se puede desconocer que la responsabilidad mayor es del presidente Lugo, quien se había comprometido trabajar desde el comienzo de su gobierno con la reforma agraria.



A dos años de la asunción al poder del equipo de la Alianza liderada por Lugo los diversos grupos campesinos siguen reclamando a las autoridades las mismas reivindicaciones de siempre que durante varias décadas les fueron truncadas por los sucesivos gobiernos que solamente pensaban enriquecerse a costa de los más débiles y necesitados.



Seria injusto decir que en el departamento de San Pedro no llega ninguna clase de ayuda, pero es importante aclarar que la ciudadanía espera soluciones concretas y no parches, que en vez de servir para acabar con los problemas empeoran la situación de los pobladores por la falta de una eficaz cooperación de las distintas instituciones gubernamentales dependientes del ejecutivo.



Es hora de que el gobierno de turno, encabezado por Fernando Lugo, tenga la capacidad de entender de una vez por toda que la reforma agraria no será posible si ellos que son parte del poder no se sientan a diagramar programas y dirimir criterios con el propósito de unificar propuestas que puedan ser útiles al ambicioso proyecto agrario.



Señor Presidente de la República, muchos campesinos tal vez siguen creyendo en sus promesas electorales y los más probable es que continúan aguardando que se puedan cumplir.



