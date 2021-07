Las internas de los partidos políticos para intendencias y juntas municipales demuestran que el grado de caradurez de ciertos políticos no tiene límites. Los mismos intendentes que hoy están procesados por manejos irregulares de los recursos públicos durante su administración y los mismos concejales que avalaban sus fechorías en detrimento de las arcas comunales se presentan nuevamente como los "impolutos" defensores de la honestidad y piden sin rubor su voto de confianza a la gente.



Cuando mire hoy los boletines de voto no se sorprenda porque se encontrará con varios rostros de aquellos cuestionados por despilfarrar, malversar o sobrefacturar obras.



Son los mismos que hace cuatro años juraron no defraudarlo y prometieron mantener la plaza en buenas condiciones, arreglar las calles y combatir la corrupción. Terminaron ocupando grandes espacios en la prensa por su acelerado crecimiento económico, por estrenar lujosas camionetas, mansiones o establecimientos ganaderos sin poder justificar su origen.



Esas mismas personas cuyos nombres figuran en la lista de procesados en la Contraloría General de la República son los que van por el ansiado "rekutu" o pugnan por ocupar una banca de concejal.



Claro, debemos reconocer que existen algunas pocas excepciones, ex intendentes y concejales que hicieron medianamente su tarea.



De la misma forma en que la democracia les da el derecho de presentarse para ser reelegidos, también le da a la ciudadanía la posibilidad de premiar o castigar a los deshonestos, corruptos e incapaces. Es importante que los sufragantes no alquilen su conciencia y hagan valer su voto. Por una cuestión de dignidad no debe dejarse manipular a cambio de unos kilos de arroz o por G. 50.000.



El ciudadano afiliado al Partido Colorado debe ser consciente de que cuando entre hoy al cuarto oscuro tiene en sus manos la decisión de darle una oportunidad a los mismos personajes de continuar en el poder o darle cabida a otros.



