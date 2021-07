“Selección nacional”

El presidente de la República, Horacio Cartes, inició su mandato con su famosa “selección nacional”, que para la gran hinchada, especialmente del interior del país, deja solo un descontento generalizado a finales de este año y con negro panorama para el próximo año. Así como están las cosas, en lugar de jugar a favor del país, esta “hinchada” sumergida en necesidades y sin respuestas podría causar grandes perjuicios al “equipo”, si no se corrige el rumbo y si no se cambian a varios protagonistas que están al frente de diferentes ministerios, que no rinden en las jugadas decisivas.