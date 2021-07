Sin almuerzo

Los jefes comunales alegan que el dinero que reciben para dicho concepto es ínfimo, por lo que, en lugar de solucionar un problema, se crearía otro de mayor consecuencia, ya que se estaría discriminando a los alumnos, en el sentido de que no todas las escuelas podrán ser beneficiadas.

Por dicha razón sostienen que prefieren invertir en infraestructuras edilicias en las sedes estudiantiles.

Cada uno de estos intendentes recibió del Ministerio de Hacienda, en concepto del Fonacide, desde noviembre del 2012 a junio del 2014, más de G. 1.100 millones. Sin embargo, en algunos municipios tampoco se observan las obras que mencionan.

Con todo el dinero que perciben las autoridades departamentales en forma conjunta con los gobiernos municipales, deberían crear proyectos creíbles que contribuyan a poner en funcionamiento las estructuras y servir el almuerzo escolar, algo tan necesario para el desarrollo de niños y jóvenes de esta región. A partir de esto hacer movilizar el sistema para la preparación de alimentos sanos y nutritivos.

Una de estas acciones sería la construcción y equipamiento de comedores escolares en cada escuela, que no son más de veinte.

La merienda escolar a cargo de la Gobernación, consistente en la repartición de leche y panificados, no cumplen la función deseada, ya que los alumnos no la consumen y terminan nuevamente por ingerir comidas chatarra. Mientras, la leche es aprovechada por otras personas, que no son precisamente escolares.

Si el dinero que reciben los intendentes es insuficiente –como alegan–, bien podrían unir esos montos con los del gobierno departamental y emular el sistema aplicado en las escuelas del Brasil, que sí funciona.

