Luego de la serie de denuncias acerca de las presuntas irregularidades y "negociados" en el proceso de compra de las polémicas tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira, que salpicaron hasta al propio Presidente de la República, la "batalla" de los hombres del poder y de algunos dirigentes campesinos de San Pedro por conquistar dicho inmueble se ha convertido en una obsesión desmedida.



Este hecho no deja de llamar la atención existiendo la posibilidad de litigar por otras fincas si es que realmente el único objetivo es obtener terrenos donde las familias autodenominadas "sin tierra" puedan asentarse en busca del arraigo. Este "capricho" y obstinación de los hombres del Gobierno por comprar dicho inmueble cada vez más huele peor. Esta historia interminable, o debería decir capricho exacerbado, no tiene comparación alguna y ha motivado titulares y comentarios en diversos medios nacionales y hasta del exterior.



Sin lugar a dudas, las 22.000 hectáreas de la estancia Paso Kurusu, situada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, constituyen "una tierra prometida".



Es una promesa, una deuda, unas tierras que hay que alcanzar a cualquier costo, venciendo todas las tempestades. Sin importar si las mismas son aptas, son propicias o estériles para el cultivo. Jamás se ha visto un caso tan particular en que las autoridades se hayan empecinado a tal extremo de insistir con exagerada vehemencia, más allá de las críticas y los escándalos suscitados en torno al caso.



Las "anheladas" tierras de Teixeira han generado grandes derivaciones y consecuencias muy negativas para el desarrollo del país. Dividió al mismo Poder Ejecutivo, pues mientras el titular del mismo defiende a capa y espada la adquisición de las mismas, el vicepresidente (con cierta actitud más realista y sensata) ha declarado en reiteradas veces su desacuerdo sobre el proyecto. A esto hay que agregarle que también originaron crispaciones entre las organizaciones campesinas.



