Un paraguayo destacado

Pero lo fundamental a resaltar es que a partir de la aprobación de su estatuto en el año 1979, la Comisión, por su eficiente y dilatada actuación, ha ido evolucionando progresivamente hasta convertirse en un verdadero tribunal internacional de los derechos humanos. Si bien no tiene la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, sus recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos tienen una gravitación muy grande en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.



Habrá de tenerse presente, además, que solo si la Comisión Interamericana decide someter un caso es posible llegar a los estrados de la Corte Interamericana; es decir, al órgano jurisdiccional. Por esta simple razón es trascendental la misión de la Comisión Interamericana, aunque si bien sus resoluciones tienen la forma de recomendaciones, si el Estado en cuestión no las cumple, se somete a la Corte. Ninguna cuestión puede llegar a la Corte sin la resolución de la Comisión.



Por primera vez en la historia de nuestro país un paraguayo ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más que todo ha sido electo presidente de este órgano de justicia internacional. Se trata de Evelio Fernández Arévalos, catedrático, jurista y político, que por sus merecemientos intelectuales y notable cultura, hoy da brillo y nombradía al Paraguay.

Me ha tocado en suerte ver de cerca en Washington la actuación del jurista compatriota. No tengo la intención de halagarlo, sino repetir lo que he dicho ya en mis clases de la universidad. Fernández Arévalos causó una magnífica impresión desde el primer día en las deliberaciones por sus argumentaciones que demostraban el dominio de la lógica jurídica y el enfoque de las situaciones de conflictos con una dimensión de interpretación con profundas raíces en la filosofía del derecho. Es un hombre que no solo reúne versación jurídica, sino esencialmente sano criterio, serenidad de ánimo y tolerancia. Supo vivir en el exilio con dignidad y no tiene en su corazón odios ni rencores.



Si bien la elección de un miembro de la Comisión Interamericana, por la Asamblea General de la OEA, es a título personal, el candidato debe ser propuesto por un Estado miembro. Cuando ese Estado miembro es considerado pobre, aunque grande en su dimensión espiritual, como nuestro país, el Paraguay, llegar a la posición de Fernández Arévalos es extremadamente difícil. Su misma elección en Santiago de Chile fue muy ardua y hasta si se quiere titánica, porque venció en las votaciones de 34 estados miembros de la OEA al propio candidato del país más poderoso, un abogado norteamericano, hermano de un ministro del gabinete de ese entonces.



En un país como el nuestro, con un pasado con grandes sombras, existe una gran deuda por la observancia y el respeto a los derechos humanos. Pero no solo se trata en este caso que comento exclusivamente de los derechos humanos, sino de probar que esa tendencia en la vida pública que se manifiesta por la ausencia de los "mejores", hoy se ha quebrado con la presencia de Fernández Arévalos en un sitial muy alto en la comunidad de naciones americanas. Es una manera de saber aprovechar a los mejores hombres que el país tiene.





(*) Doctor en Derecho y catedrático.