Ametralladora de los Scavenius se utilizó en crimen de la aduanera

CORONEL OVIEDO (De nuestra redacción regional). La ametralladora calibre 9 milímetros hallada en la casa de los hermanos Scavenius en Mauricio José Troche fue la que se utilizó para disparar contra la camioneta Nissan Patrol en la que viajaba la ex jefa aduanera Yolanda María Mercedes Benítez cuando fue asesinada, según un informe de Balística remitido a la fiscalía de esta ciudad. A pesar de este importante reporte, la pesquisa no avanza porque el fiscal Alejandrino Rodríguez se encuentra de vacaciones.