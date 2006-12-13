Policiales

Arrestan a estafadores con cheques robados

Dos sospechosos de estafar con cheques robados fueron detenidos ayer por agentes de Delitos Económicos, en el barrio Santo Domingo de Lambaré. Se trata de Ramón Esteche Bareiro, de 33 años, (en la foto, con remera blanca) e Ignacio Bayú González (43).

13 de diciembre de 2006 - 09:12
Esteche Bareiro, junto con Mario Bernardo Sanabria, quien está prófugo, fueron denunciados por Octavio Brusquetti Rolón, dueño de la firma de venta de repuestos y motores usados Crob S.R.L., por una estafa de 28 millones de guaraníes con cheques robados.

Según los agentes, los denunciados se ganaban la confianza de sus víctimas y luego las embaucaban con los cheques de origen ilegal.

Sobreseimiento

El 1 de octubre de 2025 contactó con el diario ABC que el 5 de enero del año 2007 la jueza penal de la Adolescencia e interina del Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, Sonia Sánchez Laspina, homologó el acuerdo reparatorio entre Esteche y Jorge Ramón Martínez Giménez y declaró extinta la acción penal.

Por lo tanto, Esteche fue sobreseido.

