Arrestan a estafadores con cheques robados

Esteche Bareiro, junto con Mario Bernardo Sanabria, quien está prófugo, fueron denunciados por Octavio Brusquetti Rolón, dueño de la firma de venta de repuestos y motores usados Crob S.R.L., por una estafa de 28 millones de guaraníes con cheques robados.

Según los agentes, los denunciados se ganaban la confianza de sus víctimas y luego las embaucaban con los cheques de origen ilegal.

Sobreseimiento

El 1 de octubre de 2025 contactó con el diario ABC que el 5 de enero del año 2007 la jueza penal de la Adolescencia e interina del Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, Sonia Sánchez Laspina, homologó el acuerdo reparatorio entre Esteche y Jorge Ramón Martínez Giménez y declaró extinta la acción penal.

Por lo tanto, Esteche fue sobreseido.

