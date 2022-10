Candia Amarilla debe investigar las inhibiciones en la quiebra del BNT

Candia Amarilla, el 29 de junio del año pasado, prometió colaborar para que lo robado al quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT) pueda ser devuelto a sus legítimos dueños, los obreros, pero hasta ahora no ha hecho más que observar cómo sus fiscales se inhiben con cualquier excusa, y el festival de ventas de más de 200 propiedades de la ex entidad se llevan a cabo sin ningún control.



Ni siquiera la Inspectoría General del Ministerio Público, que debe auditar la gestión de los agentes fiscales, ha intervenido. Uno de los motivos para no interesarse en la causa sería "descubrir" algo que pudiera implicar al cuestionado senador Juan Carlos "Calé" Galaverna, ya que está relacionado con el vaciamiento del BNT, que lo llevó a la quiebra en 1998.



Candia Amarilla fue puesto en el cargo por el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y este tiene un estrecho relacionamiento con el parlamentario.



La falta de fiscales en la causa hace que no se puedan contestar excepciones y acciones de inconstitucionalidad, promovidas por la Sindicatura de Quiebras, que se opone a la devolución de los G. 28.000 millones.



El juez Hugo Becker había ordenado reservar esta suma, a las resultas del juicio.



Los "enojados"



La mayoría de los fiscales se "enojaron" con el abogado de la Coordinadora de Aportantes, Pedro Lobo, porque les cuestionó a los agentes que no estaban actualizados sobre la aplicación de leyes, ya que estaban dictaminando sobre una norma ya derogada. El abogado les había recomendado que accedan a las nuevas leyes en la Biblioteca del Poder Judicial, que se encuentra en el mismo piso donde tienen sus oficinas los fiscales.



La última en apartarse de esta causa es la fiscala de la Niñez y Adolescencia, Verónica Velázquez, quien "justificó" que era pariente de Anastacio "Tatacho" Argaña, quien ni siquiera es parte en el juicio.



También se apartaron Agustín Cáceres Volpe, Liliana Kohn, Belén Prieto, Gilda Acevedo de Corina, Zunilda Cardozo de Risso, Aurora Ibieta y Sarita González de Fretes.



Actualmente se siguen vendiendo de forma directa y de urgencia numerosas propiedades del BNT.



UNA QUIEBRA IRREGULAR



- Los G. 28.000 millones se formaron como consecuencia del descuento compulsivo del 0,5% a los trabajadores, y que luego, por Ley Nº 1404 del 28 de enero de 1999, se dejó sin efecto.



- En agosto de 2008 se remató un inmueble por G. 365 millones, ofrecido como baldío. Sin embargo, la propiedad estaba avaluada en G. 3.500 millones. Tenía 55 departamentos.