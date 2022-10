Confirman que se esfumaron los G. 28.000 millones del BNT

Casi todo el patrimonio de la entidad fue dilapidado en 12 años de juicio, gracias a síndicos venales que contaron con la complicidad de fiscales, jueces y ministros de la Corte.Benítez, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), y miembro de la Coordinadora de Aportantes, dijo que como gremialista se sentía decepcionado de la justicia por los informes recibidos de la Sindicatura General de Quiebras, que confirman el casi revaciamiento de esta entidad.



Benítez indicó que el juicio de quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), en todo momento se manejó dolosamente, según los elementos de prueba con que cuentan los gremios, refirió.



Agregó que no queda más que seguir denunciando y peleando judicialmente, para que los vaciadores del quebrado banco obrero sean procesados y condenados en juicio.



De esta situación de desfalco del BNT son responsables síndicos, fiscales, jueces y hasta ministros de Corte, indicó el gremialista.



El BNT fue intervenido en 1998 por el Banco Central, y desde entonces los gremios intentan obtener la devolución de los G. 28.000 millones que fueron descontados compulsivamente a los trabajadores, el 0,5% de sus salarios para capitalizar el citado banco.



En Corte "duerme" inconstitucionalidad



La Sala Constitucional de la Corte tiene en su poder una acción de inconstitucionalidad y otra excepción de inconstitucionalidad promovidas por la Sindicatura para oponerse a la devolución del aporte obrero-patronal.



En primera y segunda instancias, se ratificó la legitimación activa a la Coordinadora para reclamar judicialmente en nombre de los 380.000 aportantes, la devolución, sin necesidad de que exista mandamiento expreso en asamblea de cada uno de sus miembros.



La citada acción y excepción de inconstitucionalidad fue presentada en octubre de 2008, sin que hasta la fecha se haya sorteado siquiera al ministro preopinante y mucho menos designado al tercer integrante que debe acompañar a Víctor Núñez y Antonio Fretes, ya que la Sala Constitucional solo cuenta con dos miembros, tras la salida de José Altamirano.



Fiscal también dio la "manito"



No solo los ministros traban para que el juicio de la quiebra del BNT pueda finalizar y entregar a los acreedores lo que les corresponde, o por lo menos, lo que aún queda.



El fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla tuvo en su poder por tres meses el expediente del BNT para, supuestamente, "estudiar" los motivos por los cuales sus agentes fiscales civiles se apartaron sin razones valederas.



El aporte no capitalizado



- Según la Sindicatura General de Quiebras, al 22 de setiembre de 1998, fecha de la intervención, los APORTES NO CAPITALIZADOS contabilizados sumaban G. 28.427.394.456. En la etapa de intervención se contabilizaron aportes por un total de G. 2.065.370.728, resultado un saldo de G. 30.492.765.184.



- Desde la declaración de quiebra por A. I. Nº 122 del 16 de febrero de 1999 hasta la fecha del Balance al 31 de octubre de 2010, el saldo de los "APORTES NO CAPITALIZADOS" permanece en G. 30.492.765.184.