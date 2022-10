Corte busca “blanquear” al prófugo y vaciador del BNT Edgar Cataldi

Lo grave del hecho es que Cataldi es un prófugo de la justicia. Fue condenado a 10 años de cárcel.Resulta inadmisible que la máxima instancia judicial siente una vez más el nefasto precedente de dar trámite a las acciones judiciales presentadas por prófugos de la justicia, quienes desde la clandestinidad solicitan desvincularse de sus causas.



Blanco, ministro de la Sala Penal, firmó la providencia para que el querellante adhesivo Pedro Lobo y la fiscalía, representada en esta ocasión por el fiscal de transición Agustín Cáceres Volpe, contesten las 18 casaciones a las que recurrieron los 24 condenados por el vaciamiento del quebrado banco obrero.



No resultaría extraño que la decisión de la Sala Penal esté precedida de un fuerte contenido político, ya que Cataldi es "hermano del alma y compañero de ruta" del senador colorado Juan Carlos "Calé" Galaverna. Este legislador en varias ocasiones demostró que tiene ascendencia sobre los ministros de la Corte.



Domicilio en Asunción



Cataldi, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 2001, fijó domicilio real y procesal en el estudio jurídico del abogado Ricardo Lugo Rodríguez, en La Residenta Nº 1.236.



Según los datos y los numerosos pedidos de extradición de parte de nuestra justicia, Cataldi está residiendo en Posadas, Argentina. La justicia del vecino país denegó la extradición del condenado con la excusa de que su causa está prescripta.



Fiscal se inhibiría



La fiscalía reasignó la causa "Edgar Cataldi y otros s/defraudación y estafa", el 8 de julio de 2009, y la misma recayó en el fiscal de transición Agustín Cáceres Volpe.



Sin embargo, este agente del Ministerio Público se inhibiría de la causa porque fue denunciado por el abogado Pedro Lobo en la causa civil del BNT ante la Fiscalía General, por supuesta inacción ante hechos de corrupción denunciados.



De apartarse Cáceres Volpe, le reemplazará su colega José Ovelar.



El expediente lo tenía la fiscala Victoria Acuña.



Otro dato llamativo es que la copia de traslado para la querella adhesiva no tiene la fecha en que se presentó ante la Sala Penal.



Tras averiguaciones, se supo que el prófugo recurrió en casación el 24 de junio de 2009.



El perjuicio al BNT fue de G. 120.000 millones, según lo que se pudo probar en el juicio oral.



Sindicato sin recursos



El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Pedro Benítez, manifestó que este gremio no tiene actualmente los recursos necesarios para pagar al abogado de la Coordinadora de Aportantes, Lobo, para que conteste las 18 casaciones.



Benítez reconoció los buenos oficios del abogado, pero de todos modos convoca a una reunión mañana para estudiar la situación.