Corte tiene la obligación de terminar con el “festín” de la quiebra del BNT

Deben resolver el derecho de litigar que tienen los gremios.La acción de inconstitucionalidad como la excepción de inconstitucionalidad, que promovió la Sindicatura de Quiebras para impedir que los sindicatos tengan el derecho de reclamar judicialmente la devolución del aporte obrero patronal que se encontraba en el Banco Nacional de Trabajadores, se encuentra en la Corte desde octubre de 2008.



Según el secretario de la Sala Constitucional, Fabián Escobar, ya se tiene preparada la lista con unas 250 causas para que sean sorteados los ministros preopinantes. Solo se aguarda que el presidente de esta sala, Víctor Núñez, ordene el sorteo correspondiente.



Los ministros Núñez y Fretes manifestaron que no tienen problemas en realizar el sorteo para que la causa civil pueda proseguir. Sin embargo, el juicio se dilata y el "festín" que se realiza con los bienes del quebrado banco, a través de ventas subvaloradas, parece no importarles a los ministros.



A lo largo de los 13 años del proceso de intervención por parte del Banco Central y del juicio de quiebra, se denunciaron periódicamente hechos de corrupción en los cuales no se ha castigado a sus responsables. Es más que evidente que el actual síndico, Juan Figueredo, así como los otros síndicos de las demás quiebras, tienen sus "padrinos" en el alto tribunal.



Así las cosas, Núñez y Fretes, integrantes de la Sala Constitucional, parecen no tener la voluntad de dar por terminada la cuestionada quiebra del BNT y devolver a los acreedores lo que les corresponde.



Permiten la administración perpetua de la quiebra cuando que solo debería durar unos meses.



Antecedentes



El abogado Hugo Villalba, en representación de la Sindicatura, recurrió las resoluciones del 4 de marzo de 2008, dictadas por el juez Hugo Bécker, y contra el Auto Interlocutorio del 8 de setiembre de 2008, del Tribunal de Apelaciones en lo civil, por los cuales se concede la legitimación activa a los sindicatos a solicitar en nombre de sus asociados la devolución de los G. 28.000 millones.



La Coordinadora de Aportantes del BNT, que aglutina a varios sindicatos, sostuvo que no hacía falta tener la firma de los 380.000 trabajadores a quienes se les descontaron de forma compulsiva sus aportes, para que soliciten judicialmente el dinero.