Dueño de vivienda allanada desconocía actividad delictiva

La casa está situada en las calles Petereby casi Ysapy de Lambaré, que fue allanada por la Policía y Fiscalía en torno a varios casos de robo de vehículos. En el sitio se encontraron dos camionetas robadas, informaron los intervinientes.

Molinas señaló que fue citado por el fiscal Rafael Fernández para una declaración, pero que no tenía conocimiento de la supuesta actividad delictiva que se desarrollaba dentro del inmueble.

Actualización de la causa

El 2 de octubre de 2025 Irma Antonia Fili se comunicó con el diario ABC para compartir dos resoluciones. Una corresponde al agente fiscal penal de Lambaré, Rafael Fernández, quien el 23 de mayo del 2005 dispuso dejar sin efecto la detención preventiva de Fili. La otra es del 20 de setiembre de 2006 y está firmada por el agente fiscal penal de la fiscalía barrial n°1 de Asunción, Marcial Machado, que ordena la libertad de Fili.