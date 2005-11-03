Imputan a los hermanos Scavenius por el asesinato de la aduanera

CORONEL OVIEDO (De nuestra redacción regional). Los hermanos Lorenzo, Carlos y Gustavo Scavenius fueron imputados ayer por el fiscal Alejandrino Rodríguez "por el hecho punible de complicidad" en el asesinato Yolanda María Mercedes Benítez, ocurrido el 23 de setiembre pasado. Los investigadores aseguran que el Suzuki Vitara usada en el mortal ataque estuvo oculta en la casa de los Scavenius, en Mauricio José Troche. En el barrio San Vicente de Asunción, una mujer fue arrestada también en torno al caso.