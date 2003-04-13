Investigan a abogado que pidió dinero a nombre de ministros

El citado profesional pidió 100 mil dólares a su cliente, Eulalia Peralta Acosta, para supuestamente distribuirlos entre camaristas y ministros de Corte Suprema, a fin de obtener resoluciones favorables a sus intereses.

La señora Peralta Acosta se acercó hasta nuestra redacción para realizar la denuncia contra su ex abogado, ya imputado por el Ministerio Público.

En su imputación, la fiscala Carolina Bogado señaló que Améndola remitió notas a su cliente en las que solicita la entrega de grandes sumas de dinero con el pretexto de que las resoluciones dictadas por los magistrados le sean supuestamente favorables.

Como prueba se agregó una nota del 10 de abril del 2001 que el abogado Améndola le envió a Peralta Acosta en la cual sugiere la necesidad de contar con el visto bueno de los señores ministros mediante la intervención de “personas con la debida capacidad de persuasión a los señores ministros de la Corte y un acercamiento para que escuchen y fallen atendiendo sus argumentos...”.

En otro punto de la referida nota suscrita por el hoy denunciado se puede leer cuanto sigue: No bastan los escritos y argumentos, por mejor fundados que sean como los que se han contestado la acción mencionada.

Existe una posibilidad muy cierta y riesgosa de que quien tome el expediente como preopinante sea secundado por el segundo ministro y consumarse así un perjuicio a sus intereses.

La denunciante afirmó que su abogado le solicitó 25 mil dólares supuestamente para el entonces camarista Luis Mauricio Domínguez. Dijo que primero le entregó 3 mil dólares y luego el resto del dinero que le solicitó.

El 31 de marzo del 2001, según la imputación, Améndola le quiso hacer firmar a Peralta una carta poder para que pueda retirar de un banco la suma de 75 mil dólares. Este monto supuestamente sería para los ministros de la Corte Suprema que atendían una inconstitucionalidad.

Sobreseimiento

El 20 de octubre de 2025 Roberto Améndola Galeano envió una carta al diario ABC señalando que hace 22 años fue víctima de una “campaña de desprestigio”.

Adjuntó una resolución del 11 de agosto de 2006 del juez penal Julián López Aquino que hace lugar a la extinción de la acción penal en la causa “Roberto Améndola Galeano s/ Lesión de Confianza” y lo sobresee definitivamente.