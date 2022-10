Los 24 condenados por desfalcar el BNT

El Tribunal de Apelación integrado por Tomás Damián Cárdenas, Arnaldo Martínez Prieto y Natividad Mercedes Meza ratificó el 5 de junio de 2009, la sentencia dictada en primera instancia en el proceso abierto por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, que condenó a penas de 4 a 10 años de prisión a 23 personas, entre ex directivos, ex funcionarios y sindicalistas.



Asimismo, la Cámara dejó sin efecto la absolución del empresario Faustino Fleitas, a quien impuso una condena de 7 años de prisión.



Los ex presidentes del ente obrero, Edgar Cataldi Casal Ribeiro, Sindulfo Ramírez Reichert y Mario Luján Melgarejo, fueron sentenciados a 10 años de prisión, al igual que los demás directivos Cecilio Rojas, Aureliano Rojas, Andrés Pedrozo, Alcibiades Ledesma, Miguel Benítez, Bruno Garcete, Gladys García, Balbina Maciel y Carlos Ferreira, y los ex funcionarios Juan Carlos Ovelar, Luis Fernando Leguizamón, Edgar Escobar y Juan Martínez.



El empresario Horacio Zelaschi y los sindicalistas Alan Flores, Jerónimo López, Ronald Orrego y Fidel Báez fueron condenados a 7 años de cárcel.



Los gremialistas Florencio Florentín y Reinaldo Barreto fueron condenados a 4 años de penitenciaría.



Recurrieron en casaciones e inconstitucionalidades.