Los Scavenius tuvieron activa participación, según sospecha

“Los hermanos Scavenius fueron parte clave en la planificación y de eso la fiscalía ya no tiene dudas”, explicó un jefe policial.

Aunque Lorenzo y Carlos aseguraron ser “chivos expiatorios” ante la supuesta inutilidad de los investigadores de llegar a los verdaderos responsables del crimen, los policías señalaron que a éstas alturas, las evidencias reunidas son tales como para reforzar las sospechas hacia los Scavenius.

La camioneta Suzuki Vitara desde la que se descerrajaron los tiros que impactaron contra la Nissan Patrol y que segaron la vida de la funcionaria estatal, estuvo aparcada en la casa de los Scavenius en Mauricio José Troche desde días antes del crimen.

“Ese día (el 23 de setiembre) salió de la casa de los Scavenius para llevar a cabo el golpe. Se tiene inclusive el recorrido que efectuaron con el vehículo hasta llegar a la ruta para seguir a la Patrol”, dijo la fuente.

Los investigadores señalaron contar con las declaraciones de un testigo que aseguró que la noche del crimen, los ocupantes de la Vitara regresaron a la casa de los Scavenius a bordo de otro vehículo.

La Vitara se detuvo en el kilómetro 161,500 de la Ruta VII a causa de desperfectos mecánicos, lo que obligó a sus ocupantes a abandonar el vehículo en el citado lugar.

“Tenemos con precisión los datos de la hora en que regresaron a la casa de Troche, e inclusive la ropa que llevaban puesta esa tarde”, sostuvo la fuente.

Lorenzo y Carlos Scavenius se encuentran detenidos en sede de la cárcel regional de Coronel Oviedo, mientras que Gustavo, se halla prófugo con orden de captura internacional, según los datos.

Sobreseimiento de Lorenzo y Carlos Scavenius

El 9 de julio de 2026 Lorenzo Scavenius envió al diario ABC una carta informando que la acción penal en su contra fue declarada extinta y por ende él y Carlos Erwin Scavenius Montiel fueron sobreseidos definitivamente.

Adjuntó una resolución del 5 de octubre de 2009 del Juzgado Penal de Garantía de la circunscripción de Caaguazú y San Pedro que indica que el proceso no afectan su buen nombre y honor.