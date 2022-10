Sin una respuesta de la Fiscalía, se siguen dilapidando bienes del BNT

En total, ocho agentes se apartaron de dictaminar sobre los G. 28.000 millones "congelados" para los aportantes.En un mes se cumple un año de que la Sindicatura General de Quiebras apeló la resolución del juez Hugo Bécker, que estableció la colación de los G. 28.000 millones correspondientes a los fondos no capitalizados.



En todo ese tiempo, la causa pasó solo por ocho agentes fiscales que "cajonearon" primero el expediente, y luego se apartaron con cuestionados argumentos, según el abogado Pedro Lobo, de la Coordinadora de Aportantes del BNT.



La última en inhibirse fue la fiscala de la Niñez y Adolescencia, Verónica Velázquez Argaña de Ocampos, quien alegó ser pariente de Anastacio "Tatacho" Argaña.



"Lo más cómico o trágico es que él no existe en este expediente, por lo que ya es una tomadura de pelo", expresó Lobo.



Agregó que en un año no se contó con un solo fiscal que dé un dictamen sobre la apelación. "Si esto no es mafia, no sé qué es", aseguró el abogado.



Dijo que falta saber nombres de los que están detrás, pero que lo categórico es que se trata de una de las "roscas" de quiebras, porque son los únicos beneficiados.



"Esto es sencillo porque se vendieron más de 200 inmuebles, no hay nadie que fiscalice y controle todo, esto sigue en el aire", expresó.



A más de Verónica Velázquez, ya se apartaron: Agustín Cáceres Volpe, Liliana Khon, Belén Prieto, Gilda Acevedo de Corina.



La lista se completa con las fiscalas Zunilda Cardozo de Risso, Aurora Ibieta y Sarita González de Fretes, todos fiscales civiles y de la Niñez y Adolescencia.



En el caso de Cardozo de Risso inclusive se dieron dos inhibiciones, cuando inexplicablemente la Fiscalía le volvió a remitir el expediente, para que esté con su colega Sarita González de Fretes.



Las inhibiciones se dieron en su mayoría por enojos de los mismos fiscales, quienes fueron advertidos por los sindicalistas de aplicar leyes derogadas.



El 8 de enero de 2009, el juez civil Hugo Bécker dictaminó que se aparten los G. 28.000 millones para devolver a los trabajadores. El magistrado argumentó que ese dinero que se encontraba en concepto de aporte obrero-patronal en el BNT, en el momento de la intervención, debe ser previsionado para responder de una eventual sentencia desfavorable a los intereses patrimoniales que la Sindicatura defiende en esta causa.