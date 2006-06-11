Sospechas debilitadas contra los Scavenius

VILLARRICA (César Martínez, corresponsal). Los hermanos Lorenzo y Carlos Scavenius, procesados por su presunta vinculación con la muerte de la ex jefa aduanera Yolanda Benítez, recuperaron su libertad al beneficiarse con la revocatoria del auto de prisión decretada por el juez penal de garantías de Coronel Oviedo, Marcial Villalba. Los imputados permanecieron privados de su libertad durante 7 meses.