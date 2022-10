Supuesto vaciador del BNT no pudo asumir cargo en municipio cordobés

El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Pedro Benítez Aldana, manifestó que Emilio Rolando Villar, prófugo de la justicia y señalado como uno de los vaciadores del BNT, no pudo asumir un puesto en el municipio de Córdoba, Argentina.Benítez Aldana manifestó que el argentino Villar fue uno de los directivos de la firma Arenas SA, utilizada para desfondar el banco obrero. Pero que gracias a que la prensa de su país se hizo eco de los antecedentes de Villar, no pudo asumir como presidente de la empresa de transporte municipal en Córdoba, indicó el sindicalista.



Benítez Aldana recordó que en el expediente judicial de la causa, caratulado "Edgar Cataldi y otros s/defraudación y asociación ilícita para delinquir", se encuentra una cédula de notificación del 1 de junio de 1998, dictada por el entonces juez José Ignacio González Macchi, donde se ordena la comparecencia del argentino Villar, a una audiencia en carácter de procesado.



La citada notificación fue consecuencia del sumario judicial abierto a Cataldi, el 26 de mayo de 1998, en el marco de la investigación penal por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).



Benítez Aldana también manifestó que Villar, ante la incomparecencia a la audiencia, la justicia paraguaya declaró su rebeldía, situación que no se habría levantado, indicó.



Benítez manifestó que esperan la confirmación de las condenas del caso BNT para luego solicitar el resarcimiento, ya que el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) junto a otros gremios llevaron adelante la causa, con recursos propios.



Los condenados



Los ex presidentes del ente obrero Edgar Cataldi Casal Ribeiro (prófugo de la justicia), Sindulfo Ramírez Reichert y Mario Luján Melgarejo fueron sentenciados a 10 años de prisión, al igual que los demás directivos Cecilio Rojas, Aureliano Rojas, Andrés Pedrozo, Alcibiades Ledesma, Miguel Benítez, Bruno Garcete, Gladys García, Balbina Maciel y Carlos Ferreira y los ex funcionarios Juan Carlos Ovelar, Luis Fernando Leguizamón, Edgar Escobar y Juan Martínez.



Los empresarios Horacio Zelaschi y Carlos Faustino Fleitas, así como los sindicalistas Alan Flores, Jerónimo López, Ronald Orrego y Fidel Báez fueron condenados a 7 años de cárcel.



Los gremialistas Florencio Florentín y Reinaldo Barreto fueron condenados a 4 años de penitenciaría.



En juicio se comprobó la dilapidación de unos G. 120.000 millones del BNT.