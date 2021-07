Cansado de invasiones, brasileño se va del país y quiere vender sus tierras

A la tarde, el propietario Omar Trueller declaró a través de su abogado que se irá del país y que pone en venta sus tierras.Invasores piden al Indert que las adquiera y las destine a la reforma agraria.



CAPIIBARY, departamento de San Pedro (Sergio Escobar Rober, corresponsal). Unos doscientos campesinos pertenecientes a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), apoyados por vecinos de la zona, se encuentran instalados desde ayer en una propiedad de aproximadamente 2.800 hectáreas perteneciente a un colono brasileño, que trabaja en el cultivo de soja y otros rubros.



Los ocupantes exigen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) la compra de la propiedad. La finca afectada está situada en la calle 26 de Febrero, lado este de esta jurisdicción, y pertenece al colono brasileño, Omar Trueller, y es arrendada por Celso Ferreira, también de la misma nacionalidad.



El ingreso ilegal se perpetró ayer en horas de la mañana por el grupo de campesinos autodenominados "sintierras", quienes inmediatamente comenzaron con la tarea de limpieza y de cultivo.



Según versión de algunos representantes de la organización, la ocupación de la referida finca se realizó, presuntamente, para evitar que los propietarios sigan utilizando productos agroquímicos en las plantaciones. Los "sintierras" argumentan que los brasileños no respetan las leyes ambientales existentes para este tipo de actividad.



Justifican invasión



Justificaron la invasión manifestando estar hartos de hacer denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, pero hasta el momento ninguna autoridad toma una acción para evitar la contaminación ambiental, por lo que decidieron invadir el terreno y de esta manera interrumpir los trabajos que se desarrollan en el interior de la finca.



"Ya no vamos a permitir a esta gente que siga actuando de esta manera, es increíble cómo no respetan a nadie estos extranjeros, ya no podemos ni comer tranquilos del olor de los venenos porque ellos pulverizan a cualquier hora sus parcelas y lo más preocupante es que nadie controla esos productos que utilizan", manifestó Milciades Quintana, dirigente de la OLT.



Los ocupantes informales están acampados en una fracción de la propiedad invadida y anuncian que la intención de la familia es permanecer en el predio hasta que las autoridades del Indert se hagan cargo del pedido y busque la forma de adquirir la totalidad de esta tierra, con el propósito de convertir el lugar en una zona habitable, expresaron.



No dan su versión



Rubén Sosa, abogado del brasileño Trueller, declaró ayer a la tarde a este corresponsal que el propietario está decidido a abandonar el país y con esta invasión tomó la decisión de poner en venta las 2.800 hectáreas que posee en esta localidad.



Sosa indicó que Trueller no quiere entrar en un conflicto judicial con los invasores y opta por abandonar el país.



La invasión coincide con el anuncio del Indert, que manifestó su interés en la compra de tierras, pero en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa, donde los conflictos por las tierras se agudizaron, teniendo como epicentro al distrito de Ñacunday. Por ahora, San Pedro no está en el interés de dicho ente.