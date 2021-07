Experto compatriota ve difícil el voto de los paraguayos en la Argentina

El experto asegura que las condiciones no están dadas para que los paraguayos ejerzan este derecho. El próximo 9 de octubre se convoca a un referéndum para autorizar el sufragio a los paraguayos que están en el exterior.

La Plata. El doctor Luis Bogado Poison es secretario académico de la Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. El tema de las migraciones lo llevó a recorrer muchos países, en los que pudo especializarse. Trabajó para organismos internacionales y fue consultor del Estado paraguayo.



Encontramos a Bogado en Buenos Aires, cuando esperaba a dirigentes colorados que participaron de un acto por el aniversario número 124 del Partido Colorado.



A continuación, las partes más importantes de la charla con el especialista.



–¿Cuántos paraguayos hay en Argentina actualmente?



–En este momento 550.000 paraguayos. Es lo que dice el último censo.



–¿Todos están legalmente radicados?



–La mayoría...



–¿Sabemos cuántos de ellos están en condiciones de votar?



–La última regularización benefició a cerca de 200.000 paraguayos. Es un proceso que se llevó a cabo en una década que terminó en el 2010.



–¿Cuántos estarían en condiciones de votar?



–Potencialmente, serían unos 300.000 paraguayos. Ahora bien, todos tienen que estar empadronados. En tres meses no se puede empadronar a más de 20.000 personas.



–¿Desde su experiencia, podrían votar en el 2013 los paraguayos en Argentina?



–En estas condiciones, no.



–¿A pesar de que el referéndum diga "Sí" y se apruebe la reforma de la Ley Electoral?



–Con esta infraestructura, con este personal no profesionalizado en los consulados, sin experiencia de vinculación con las organizaciones paraguayas, es muy difícil. El 9 de octubre se llevará a cabo en Paraguay un referéndum que determinará si se modificará un artículo constitucional que prohíbe a los paraguayos votar en el exterior.



Nuestro entrevistado marca el camino que se tiene que recorrer posteriormente, en caso de que triunfe el "Sí".



–¿Es fácil que todo salga bien en este proceso?



–Siempre y cuando el 9 de octubre los electores, ciudadanos electores, digan "Sí" al referéndum sobre la enmienda constitucional. Entonces, se superaría el obstáculo constitucional. Pero queda un segundo paso inmediato.



–¿Que es problemático?



–No, es menos problemática la reforma de la Ley Electoral. Hay que crear, utilizando como ayuda los antecedentes de todos los países que tienen en sus leyes electorales la participación de sus ciudadanos en el exterior, el padrón de ciudadanos paraguayos en el exterior, para lo cual el Tribunal Superior de Justicia Electoral tendrá que crear un distrito en el exterior. Ese es el primer paso de la reforma de la Ley Electoral. El siguiente paso es el empadronamiento de los paraguayos que residen en el exterior.



–¿Eso va a ser fácil?



–No va a ser fácil.



–¿Por qué?



–Por una sencilla razón, si se sigue la tradición de todos los países, eso se hace a través de las representaciones consulares.



–¿Cuál es el problema con eso?



–Significa que tiene que haber el personal idóneo, una buena campaña de información y trabajar con las organizaciones sociales y políticas de paraguayos en cada uno de los lugares.



–¿Es muy problemático eso?



–No es fácil. Porque además tenemos en contra que en el Paraguay no existe sanción para quienes dejan de votar. El único caso que yo conozco en América, en donde hay una participación masiva de ciudadanos, es en Perú. Su Código Electoral tiene sanciones muy duras para los que no concurren a emitir su voto. En el caso paraguayo, significará una buena campaña de información cívica y un buen vínculo con las organizaciones paraguayas y los consulados. Esta tradición tampoco tenemos.



–Aparte de la cuestión tradicional y legal hay una parte práctica. Acá en Argentina, ¿las representaciones diplomáticas están preparadas para un proceso como el que se plantea?



–No.



–¿Qué falta?



- Con el último censo que se hizo en Argentina vemos que hubo un aumento, se duplicó la cantidad de paraguayos en una sola década.



Rompe todos los antecedentes. (La cifra) venía creciendo, la población paraguaya en la Argentina, intercensalmente, de la década del 60, a razón de unas 10.000 personas por año. Ahora se dobló. Entonces, en la región metropolitana, o sea la Capital Federal y Gran Buenos Aires, parte de la Provincia de Buenos Aires, está el 75% de la población paraguaya, que en total es de 550.000 personas. Esto significa que tenemos un consulado general preparado para atender a 50.000 paraguayos y ahora tiene 350.000 ó 400.000.



–¿Lo que hay que hacer es reforzar el consulado?



–Si se quisiera la participación para estas próximas elecciones generales (2013) debería crearse una situación especial, excepcional, por única vez. Entonces, dar mayor participación a la Justicia Electoral, por única vez, por el costo que implica el proceso.



–¿Y después paulatinamente ir preparando los presupuestos siguientes?



–Efectivamente, de tal manera que después sea normal que se empadronen a través de los consulados.



Quién es Luis Bogado...



¿Quién es Luis Bogado Poison? Fue miembro de la Organización Político Militar (OPM) y huyó a la Argentina cuando la dictadura de Alfredo Stroessner comenzó una inmisericorde persecución hacia el grupo que intentó un levantamiento. Ya en Buenos Aires formó una familia con una paraguaya, estudió derecho y se especializó en políticas de migraciones internacionales. Dirigió un estudio jurídico en la capital argentina y asistió principalmente a paraguayos que tenían problemas laborales. Al correr de los años llegó a desempeñar varias labores en el consulado paraguayo en Buenos Aires y también logró ser asesor de la Embajada paraguaya en esta misma ciudad.