Política

OGD tampoco tendrá celda vip

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció ayer que el protocolo es para todos y las celdas vip son inadmisibles en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Consultado sobre la prisión preventiva que pesa sobre el exsenador cartista Óscar González Daher (OGD), imputado por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y denuncia falsa, Villamayor señaló que serán revisados todos los casos, sin excepción.

24 de noviembre de 2018 - 01:11
Requerido sobre los electrodomésticos requisados a presos, la mayoría por delitos vinculados al crimen organizado, el ministro del Interior señaló que serán devueltos a los familiares. La Fiscalía arrebató el jueves último todos sus lujos a los 11 presos de la Agrupación considerados de mayor peligrosidad, que se quedaron hasta sin sus equipos de tereré.

Las celdas vaciadas fueron las del supuesto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho y del secuestrador del EPP Noel Adalberto Ovelar Martínez, alias Matungo, entre otros. La comitiva les sacó todas sus comodidades a los presos alojados en las plantas baja y alta de la oficina de guardia, en el mismo sector donde estaba el narco brasileño Marcelo “Piloto” Pinheiro.

