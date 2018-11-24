OGD tampoco tendrá celda vip

Requerido sobre los electrodomésticos requisados a presos, la mayoría por delitos vinculados al crimen organizado, el ministro del Interior señaló que serán devueltos a los familiares. La Fiscalía arrebató el jueves último todos sus lujos a los 11 presos de la Agrupación considerados de mayor peligrosidad, que se quedaron hasta sin sus equipos de tereré.

Las celdas vaciadas fueron las del supuesto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho y del secuestrador del EPP Noel Adalberto Ovelar Martínez, alias Matungo, entre otros. La comitiva les sacó todas sus comodidades a los presos alojados en las plantas baja y alta de la oficina de guardia, en el mismo sector donde estaba el narco brasileño Marcelo “Piloto” Pinheiro.