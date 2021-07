Aventura en marcha

La Internacional GS Trophy ultima detalles para una gran aventura de destreza. Dentro de la gama de motocicletas, la elegida para esta edición es la BMW F 850. Esta competencia se viene desarrollando desde el año 2008 en el mundo y busca estimular el espíritu de todo poseedor de una BMW GS. Cabe destacar que el evento no es una carrera, no es rapidez, sino una competencia por equipos que implica también habilidades sin la moto.

Freddy Kehler (39) clasificó el año pasado en el primer lugar entre los representantes de países latinoamericanos para la final mundial, llevando a nuestro país por primera vez a esta competencia de alta exigencia. Nuestro corredor participará dentro de los 20 equipos, que suman más de 55 competidores. Serán 10 días de pura adrenalina, del 7 al 16 de febrero.

Freddy proviene de las colonias menonitas del Chaco Central. “Tengo ascendencia alemana, pero nací y me crie en Paraguay, por ende, me considero paraguayo”, aclara. Empezó a manejar motos pequeñas desde los 7 años y a los 18 ya participaba en competencias de motocross. Luego, la vida lo llevó por otros rumbos y dejó de lado su carrera de motociclista. Pero como los grandes amores nunca mueren, 18 años después volvió a manejar y desde entonces no dejó de apasionarse por las motos.

—Sos el primer paraguayo en esta importante competencia internacional…

—Sí, para lograrlo pasé antes por la competencia nacional (competidores paraguayos) y la regional (ganadores de las competencias nacionales de Latinoamérica).

—¿Qué exige y en qué qué consiste la competencia?

—Destrezas, habilidades, camaradería, trabajo en equipo y resistencia. Son 9 días de competencia. Además, se requiere fortaleza mental, tener constantemente ánimo y energía positiva para que el equipo mantenga la buena actitud.

—¿Te autofinanciás esta competencia?

—La BMW Motorrad Alemania, empresa organizadora, se encarga de los pasajes y las motos para competir, el equipamiento completo del piloto y la estadía en el país; mientras que todo lo que haya sido práctica para la competencia corre por cuenta del concursante.

—¿Con qué moto vas a correr?

La empresa enviará las motos a Nueva Zelanda para cada participante. La que se usará en esta edición es la GS 850. Es una moto Adventure de dos cilindros con 95 caballos de fuerza.

—¿Dónde estás entrenando?

—Me he armado dos pistas, una en la ciudad de Loma Plata y, otra, en Remansito, donde entreno cada vez que puedo. También voy con un grupo de amigos a entrenar por los senderos de San Bernardino y sus alrededores. Quiero destacar que también fui a encontrarme en Guatemala con el equipo GS Trophy LATAM para entrenar 5 días y en enero nos volvimos a encontrar en Colombia para practicar antes de viajar a Oceanía.

—¿Estás nervioso por el gran día?, ¿cómo sentís a tus compañeros de equipo?

—Siento un poco de nervios, pero este equipo LATAM (con Diego Penagos, de Colombia, y Arturo Palmieri, de Guatemala) me hace sentir confiado y que podemos llegar a ganar.

—¿Hay otros latinoamericanos?

—Sí, hay otros equipos de Argentina y Brasil, pero no los conozco.

—¿En qué consiste el premio para los ganadores?

—Es algo que no sabemos hasta llegado el momento, pero lo importante de esta competencia no es el premio en sí, sino la experiencia de poder explorar nuevos territorios, conocer gente con tu misma pasión, ese es el verdadero premio.

—¿A qué corredor de moto admirás?

—A todos los que tienen el coraje de explorar el mundo en moto y hacen de ello una aventura.

—¿Conocías Nueva Zelanda?, ¿tenés algún temor en particular?

—Nunca estuve allá, pero no me da miedo experimentar nuevos ambientes, sea el clima, la cultura, el terreno, etc.

—¿Qué llevás para la buena suerte?

—Mi preparación para la competencia; cada uno crea su buena suerte.

—¿Cuáles son los riesgos de vida que aceptás al competir?

—Cuando uno es profesional, corre menos riesgos, porque va equipado y preparado para cada eventualidad.

—¿Qué le falta al deportista nacional?

—Disciplina.

Lejana y fascinante

Nueva Zelanda (Oceanía), el país al que llegará Freddy, tiene una población de 4,4 millones de habitantes. Su economía, próspera y moderna, proporciona niveles de vida similares al norte de Europa. Situado en el suroeste del Océano Pacífico, está formado por dos islas grandes: la del Norte y la del Sur, además de otras más pequeñas.

El aislamiento geográfico de más de 100 millones de años y la biogeografía de las islas le dieron a Nueva Zelanda una vegetación y población animal muy particular. Hay una infinidad de aves que, al no tener depredadores, coparon los bosques y evolucionaron sin la habilidad de volar, como el kiwi y el kakapo (de la familia del loro). También cuenta con una notable población de reptiles, murciélagos, arañas, ranas, insectos y caracoles y gran cantidad de roedores (estos últimos introducidos por los humanos). Respecto a la fauna marina, hay numerosos cetáceos y lobos marinos. Además, Nueva Zelanda es uno de los países pioneros en restauración ecológica, ya que tiene unas 4.000 especies en vías de extinción.

Si el lector se está preguntando cuál será la ruta de la competencia de la Internacional GS Trophy, sepa que siempre es un secreto muy bien guardado de la organización, pero se sabe que abarcará las islas Norte como Sur, por lo tanto, los concursantes gozarán de diferentes terrenos y paisajes. En el sur se encontrarán con cordilleras, bosques alpinos y montañas cortadas por fiordos empinados. En el norte los esperan volcanes y el famoso lago Taupo, el más grande del país.

—Muchos ecologistas rechazan este tipo de carreras porque alteran la calma del entorno natural o lo modifican.

—La mayoría de los ecologistas están sentados en sus casas reclamando sobre estos eventos sin saber qué es disfrutar de la naturaleza. La naturaleza está ahí para disfrutarla y admirarla, y eso es lo que hacemos en la moto. Al recorrer senderos nos conectamos profundamente con ella, al oler, sentir y mirar todo lo que nos ofrece la belleza de nuestra madre tierra, sin dañarla.

—¿Qué frase te acompaña en esta travesía: “Vencer cueste lo que cueste”, “Lo importante no es ganar, sino competir” o alguna otra?

—Nada de eso. La mía es “Ride with Kevin” (Manejar con Kevin). Es mi sobrino, que el año pasado partió de este mundo a temprana edad; siempre me apoyaba en mis preparativos y decía que algún día quería hacer lo mismo. Él me acompaña.

Mis domingos...

Freddy deja reposar un poquito su pasión por las motos los domingos. “Mi día empieza con un mate y un libro. Paso muy tranquilo y relajado. Cerca del mediodía tomo un refrescante tereré con mi familia y, por lo general, agarramos la ruta con el auto y vamos a almorzar a algún lugar”, dice al lado de sus hijos Mirco y Sophia.

