La canasta mecánica

En algunos países, la propagación de la costumbre de fumar se enfrentó a serias dificultades, y los fumadores eran perseguidos y ridiculizados. Igual pasa ahora, que la gente ya no quiere compartir espacio con fumadores, el humo y ese olor que se pega en el cabello, en la ropa y en la piel de quienes no fuman. Pese a todas las medidas restrictivas de entonces, el uso del tabaco se incrementó progresivamente hasta constituir un manantial de riqueza para los gobiernos de España, Portugal e Inglaterra. Hoy, pese a los mensajes que advierten que el tabaco es perjudicial para la salud, la industria tabacalera sigue enriqueciendo a dueños de empresas que pagan escasos impuestos y generan un gran costo para la salud pública, que debe hacerse cargo de las enfermedades que el fumar produce.

Supongo, puedo equivocarme, que muy poca juventud tendrá alguna idea de lo que significa nakear. Sin embargo, sé que todavía hay personas que le dan al náko o naco, costumbre del acervo folclórico que consiste en mascar tabaco, ubicando la hoja picada en pequeña proporción entre la encía y la mejilla; allí se mastica como si fuera un chicle, eso produce una importante salivación que obliga a lanzar escupitajos. Según mi abuela Clara Ramos de Flores, experta nakeadora de su época, la mascada de tabaco era estimulante y eliminaba el cansancio, quitaba el sueño, disminuía el apetito y desinfectaba la boca. Para descargar los salivazos, ella contaba con una batea enlozada y otra de madera, cargadas de arena o aserrín. Aunque esputaba con certera elegancia, eso del náko a mí me producía cierto rechazo. En los colectivos de entonces había un cartel que decía: Se prohíbe escupir.

Abuela también fabricaba impecables atados de cigarros po’i y cigarros poguasu, muy apreciados por su abundante clientela. Me viene a la memoria el aroma de aquellas oscuras hojas de tabaco cuya exacta humedad ella sabía identificar. Abuela no se reducía a mascar náko. Tenía su pipa de cerámica en la que fumaba el tabaco picado y lanzaba humo como una chimenea. Ella me explicaba que el tabaco podía ser estimulante, pero recomendaba cautela con ciertas variedades que si el ganado consumía por error, podía morir en 3 o 4 horas en medio de convulsiones, pues atacaba al hígado, estómago, riñones, etc. Buscar el peor lado de las cosas, empeñarse en abusar de drogas, es característica del ser humano y de ningún otro animal. Al tabaco ni al cannabis no debemos destruirlos, sino utilizarlos bien, porque abusando de ellos, solamente acortamos nuestra vida.

