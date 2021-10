La canasta mecánica

Es que el paddle resucitó con la fuerza de un mariscal de las batallas, y también se dio una gran efervescencia de postulaciones. Las nuevas candidaturas a ocupar cargos municipales brotan como hongos desde todos los sectores. La oferta electoral se presenta entre el desdén, el discurso vacuo, fastidioso, impertinente, el interés por cobrar un sueldo millonario (que no paga la empresa privada) y, en algunos casos, la intención de ocupar un sitio para tomar mejores decisiones. La mayoría de los postulantes demuestran desconocimiento de las funciones de concejal. Lo más probable es que sí sepan cuáles son los privilegios.

Aristóteles definió al ser humano como un animal político. Incitatus, el caballo de Calígula, fue nombrado cónsul por el senado romano a pedido del emperador. Parece que fue el primer animal que ocupó un cargo público, y con él se inició un proceso que ha dado continuidad al bestiario de burócratas tránsfugas que viven de los impuestos que paga la buena gente que trabaja.

A una semana de las elecciones municipales, soportamos la invasión de la publicidad electoralista. Lagartijas, parásitos, comadrejas, zorros, hienas, cuervos, sapos, gusanos, cigüeñas y piriritas, prometen cambios y se disputan el voto de la ciudadanía con antiguos monstruos de la podredumbre, dinosaurios de la corrupción y mitológicos ogros del fraude.

El poema que incluyo a continuación es atribuido a Guillermo Aguirre y Fierro (1847/1949) e identifica a cualquier persona de nuestra falsa democracia, que siente la confusión y la contradicción que genera en los votantes la chapucería de los candidatos políticos:

El león falleció ¡triste desgracia!/ Y van, con la más pura democracia, / a nombrar nuevo rey los animales./ Las propagandas hubo electorales, / prometieron la mar los oradores / y aquí tenéis algunos electores. / Aunque parézcales a ustedes bobo,/ las ovejas votaron por el lobo;/ como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones;/ a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas./ La paloma inocente, inocente votó por la serpiente;/ las moscas, nada hurañas, querían que reinaran las arañas;/ el sapo ansía, y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña./ Con un gusano topo que a votar se encamina por el topo;/ el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja;/ el caballo y el perro, no os asombre, votaron por el hombre./ Caro lector que inconsecuencias notas, dime:¿No haces lo mismo cuando votas?

Claro que sí. Recuerdo cuando un taxista me dijo que votaría a Fidel Zavala como senador. ¿Usted tiene estancia, es ganadero? le pregunté. No, no tengo, pero me gusta nomás Fidel Zavala, fue su respuesta. ¡Plop!

