La canasta mecánica

Es esa mujer a la que hoy definen como empoderada porque es valiente, sensible, inteligente y puede seguir siendo femenina. Una amiga me decía hace poco que ya existen varones a los que les encantan las mujeres autónomas y libres… siempre que no sean sus esposas.

Para todo ser humano es muy dura la libertad responsable, pero es mucho más dura para la mujer. La libertad nace y florece en el cerebro, exige razonar, hacer el balance de las cosas y luego tener la disciplina de hacer lo que dicta la razón. En los momentos de mayor tristeza y dolor es cuando aflora la dignidad. Los hombres, la sociedad en general, todavía no están preparados para la mujer libre, porque ellas y ellos fueron educados para no ser libres. Recordemos que no hace mucho tiempo el estatus social de una mujer lo daba el sombrero. Pese a eso “las mujeres están conquistando cada vez más puestos de mando”, según el futurólogo John Naisbitt, quien en su libro Megatrends 2000, introdujo como una tendencia del mundo del futuro lo que calificó como “el decenio del liderazgo femenino”.

Durante mucho tiempo existió una gran discriminación entre hombres y mujeres, basada en una imagen estereotipada de lo que cada uno/a de ellos/as debía ser. A los señores se les atribuían todas las características relacionadas con el intelecto, la racionalidad, la fuerza, el mando, la lucha y la conquista, y a la mujer se la relacionaba a la esfera de los sentimientos, a la emotividad, a la fantasía, a la vulnerabilidad y a la sumisión.

En la actualidad variaron las cosas y ya no se exige una neta separación de los papeles que quizás alguna vez fue necesaria y que ahora se decantan como patrimonio de cada ser humano independientemente de su sexo. La mujer no está sustituyendo su propio papel por el del hombre, sino que se está liberando del peso de una imagen estereotipada que no le permitía desarrollarse plenamente como ser humano.

Se está planteando cómo superar el conflicto entre los opuestos, que nos permita reconocer la gran potencialidad de colaboración e interacción. Se busca el encuentro constructivo entre las polaridades femeninas y las masculinas. La ventaja del bienestar que puede surgir de la colaboración entre lo masculino y lo femenino es muy grande. La mujer ya dio el paso hacia la reunificación interior indispensable para su propio equilibrio. Ahora le toca al hombre iniciar su movimiento de liberación y eliminar los estereotipos que la sociedad le ha impuesto, recuperar su polaridad femenina y su derecho a no tener que ser siempre el más fuerte, el más grande, el más potente.

