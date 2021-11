Citas y hechos

“La tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra; la intolerancia ha cubierto la tierra de matanza”. Voltaire (1694-1778) filósofo y escritor francés.

“La tolerancia es la mejor religión”. Víctor Hugo (1802-1885) novelista francés.

“No hay nada más raro en el mundo que una persona a la que siempre podamos tolerar”. Giacomo Leopardi (1798-1837) poeta y erudito italiano.

“Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano”. Walt Whitman (1819-1892) poeta estadounidense.

El por qué del “Día del Retrete”

¿A quién le importa los inodoros hasta el punto de celebrar su día? Pues a 3.600 millones de personas que no tienen un baño moderno, entre las que también están miles de familias paraguayas. Para terminar con los tabúes al respecto y convertir el tema del inodoro en una prioridad de desarrollo mundial, en el 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de noviembre el Día Mundial del Retrete (wáter, váter, inodoro, taza, excusado, servicio, etc.).

En la resolución, titulada Saneamiento para todos, la Asamblea pedía a los estados miembros y a las partes interesadas a promover cambios de conducta y la implementación de políticas que aumenten el acceso al sanitario entre los grupos más desfavorecidos, así como un llamamiento a evitar defecar al aire libre, práctica considerada extremamente peligrosa para la salud pública.

El inodoro es también una cuestión básica de dignidad y de seguridad para las mujeres y los niños, quienes no deberían exponerse a ser violados o abusados por falta de baños sin privacidad. La resolución urge a los países a que aborden la cuestión del saneamiento amplia y seriamente, y que incluyan la promesa de provisión de servicios básicos: agua corriente, alcantarillado, desagüe cloacal, cuestiones elementales para tener un retrete; sin estos, el inodoro vuelve a la condición de una simple letrina.

En el Paraguay cientos de familias viven hoy en hogares con letrinas sin conexiones básicas, pisos ni puertas. Y aunque la celebración de este día suene desagradable y chabacano para algunos; o una tontería, incluso hasta chistosa para otros, el tema de tener un baño moderno, como aún se le sigue llamando a un cuarto con un inodoro de cerámica, agua corriente y desagüe cloacal (o pozo ciego), muy diferente a las letrinas que sobreviven hasta hoy y en lugares no tan alejados de Asunción, como se podría pensar. Lo vemos cada año en plazas o lugares donde los damnificados por la crecida del río Paraguay instalan sus precarias viviendas, o en los asentamientos. Si tener una vivienda es difícil para muchos sectores de la población, el baño moderno es un lujo inalcanzable para otros y, esencialmente, un problema de salud pública.

Basta con que algunas familias de una comunidad no cuenten con baños aptos para que la salud de todos esté en peligro. La falta de higiene contamina las fuentes de agua potable, los ríos, las playas y los cultivos alimentarios, y propaga enfermedades mortales entre la población. Este año con el tema “Valoremos los retretes” se hace hincapié en que los inodoros –y los sistemas de saneamiento en los que se basan– están infrafinanciados, mal gestionados, con consecuencias devastadoras especialmente en las comunidades más pobres y marginadas. Si al contrario se invierte en un sistema de saneamiento adecuado, los beneficios son inmensos y genera un gran ahorro en gastos médicos, aumenta la productividad, además de generar puestos de trabajo en la cadena de inversión.

(*) Fuentes: www.proberbia.net/ / https://www.un.org/es /

mpalacios@abc.com.py